Suplente do PSDB assume vaga na Câmara de Campo Grande

Após a notificação da Justiça sobre a suspensão da posse de Lívio Leite (União Brasil), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão (PSB), convocou Gian Sandim (PSDB) para assumir a vaga nesta quarta-feira (29). A disputa pela vaga do vereador Claudinho Serra, que se licenciou do cargo após ser investigado e preso em operação do Gaeco, está sendo decidida na Justiça.

Carlão afirmou anteriormente que cumpriria a decisão de empossar Gian Sandim, mas que a Câmara recorreria ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a decisão que suspendeu a posse de Lívio Leite. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) declarou que a discussão deve tramitar na Justiça Estadual comum, como está acontecendo.

A vaga de Claudinho Serra deve ser ocupada pelo colega de sigla Gian Sandim (PSDB), de acordo com uma decisão da 2ª Vara de Fazenda e de Registros Públicos de Campo Grande, pelo juiz Cláudio Müller Pareja.

Ao JD1 Notícias, Carlão informou que a Câmara levará o caso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele destacou que a procuradoria da Câmara está preparada para recorrer à suprema corte da Justiça Eleitoral, argumentando que a Justiça comum não tem competência para decidir sobre infidelidade partidária. "Vamos recorrer até esgotar todos os recursos que tivermos", afirmou Carlão.

Ele enfatizou que a Justiça comum não pode decidir sobre a questão de infidelidade partidária e que o TRE e o TSE são as instâncias adequadas para isso. "Estão 'driblando' a Justiça Eleitoral", disse Carlão.

