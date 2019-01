Vídeo – Veja os parlamentares brasileiros em hotel na China

Um vídeo postado pelo deputado federal eleito pelo Distrito Federal, Luis Miranda (DEM), um dos membros da “comitiva” brasileira na China, reflete o clima da viagem. A senadora Soraya Thronicke e o deputado federal Tio Trutis, também fazem parte do grupo.

Na postagem, o deputado cita apenas a questão da segurança como tema, exatamente o que motivou críticas do escritor Olavo de Carvalho. No último dia 15, em sua página do Facebook, Miranda escreveu que o objetivo da viagem é “conhecer as tecnologias Chinesas que poderão nos ajudar a combater a violência no Brasil e desenvolver a nossa tecnologia”.

Confira o vídeo:

