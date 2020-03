Aplicativo “Coronavírus SUS” ensina como se previnir

O Governo Federal lançou um aplicativo chamado "Coronavírus SUS", que pretende conscientizar a população sobre o coronavírus, ensinando métodos de prevenção, identificação de sintomas e etc.

Apesar do lançamento ter ocorrido em 28 de fevereiro, a informação do aplicativo começou a ser compartilhada em redes sociais após os casos da doença começarem a crescer no Brasil.

No "Coronavírus SUS" a população poderá saber como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita e infecção. Também é possível conferir se os sintomas que está sentindo são compatíveis com o da doença.

A ferramenta, que conta com serviço de geolocalização, indica unidades de saúde próximas ao usuário.

Segundo o diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), Jacson Barros, o aplicativo foi desenvolvido em apenas dois dias, usando a base tecnológica de um app que estava em desuso, o que facilitou o processo de atualização.

“Estamos adaptando a aplicação para que possa ser utilizada em qualquer momento de crise. Hoje, é coronavírus. Amanhã, pode ser tuberculose, influenza, etc. Já estamos na fase de desenvolvimento”, afirma Jacson Barros.

O aplicativo está disponível gratuitamente na Apple Store e na Play Store e na na loja virtual do governo, que pode ser acessada clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também