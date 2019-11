Começam inscrições para concurso do HU de Dourados

Os editais para o concurso da Rede Ebserh, que oferece 1.660 vagas para 36 unidades hospitalares da rede distribuídas nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição, foram publicados na segunda-feira (4).

Para o Hospital Universitário (HU) de Dourados, há 72 vagas mais formação de Cadastro Reserva para 13 especialidades ou profissões, abrangendo as áreas Médica, Assistencial e Administrativa.

São 24 vagas para médicos em oito especialidades e Cadastro Reserva para quatro especialidades. Para a Área Assistencial são 45 vagas, distribuídas entre enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, técnico em Análises Clínicas e técnico em Enfermagem, além de Cadastro Reserva para oito profissões. A Área Administrativa oferece três vagas e Cadastro Reserva para uma profissão.

As inscrições podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (6) até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site do IBFC, banca organizadora do concurso. Os editais estão disponíveis no portal da Rede Ebserh e no site do IBFC.

As remunerações variam de R$ 2.451,00 a R$ 10.350,00, dependendo do cargo. Para se inscrever, o candidato deve, após o preenchimento da ficha de inscrição, imprimir o boleto bancário e pagá-lo. A inscrição só se efetiva com o pagamento.

As provas estão previstas para o dia 2 de fevereiro de 2020 e poderão ser realizadas na cidade de escolha do candidato, dentre os locais previstos no edital.

Deixe seu Comentário

Leia Também