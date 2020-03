Coronavírus - Casa China fecha as portas temporariamente

O Shopping China, conhecida loja de departamentos do Paraguai, lançou uma nota afirmando que suspenderá suas atividades a partir desta segunda-feira (16) e não existe prazo para voltar.

“Diante da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de pandemia por Coronavírus (Covid-19), com o objetivo de evitar a contaminação, decidimos suspender nossas atividades em todas nossas filiais a partir do dia 16 de março, esta decisão é por tempo indeterminado”, declarou a loja.

O Governo Paraguaio anunciou, na última terça-feira (10), a suspensão de de eventos públicos em grande escala e atividades educacionais por 15 dias para impedir a propagação do coronavírus, três dias após a confirmação do primeiro caso no país.

O país também anunciou na última quarta-feira (11), a suspensão das visitas turísticas a Usina Hidrelétrica de Itaipu por 15 dias, todas as medidas tomadas para tentar conter o avanço do vírus no país.

Deixe seu Comentário

Leia Também