Coronavírus: MS tem mais 823 infectados e curados já passam dos 26 mil

Mato Grosso do Sul registra nas últimas 24 horas 823 novos casos confirmados de coronavírus e mais 21 mortes e com isso o estado alcança os 32.562, nesta terça-feira (11), de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Apesar do número alto, 26.764 pessoas já estão recuperadas. Do total de novos casos, as três cidades que mais tiveram foi Campo Grande com 323, Aquidauana com 84 e Sidrolândia com 58 casos. Com as mortes registradas, o estado totaliza 544 óbitos causados pela doença.

O boletim ainda revela que, no momento, 2.664 seguem em análise e 3.970 ainda não foram encerrados.

O estado já possui 507 pessoas internadas por conta da doença, cinco são de outros estados e 236 estão em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 4.747 pessoas infectadas pelo vírus estão isolamento domiciliar.

Mato Grosso do Sul já registra 148.325 casos notificados 109.129 já foram descartados.

Campo Grande é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 13.511 confirmações, seguido por Dourados com 4.635 e Corumbá com 1.650.

Deixe seu Comentário

Leia Também