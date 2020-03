Coronavírus: Santa Casa restringe visitas e circulação

A Associação Beneficente da Santa Casa de Campo Grande passou a restringir a partir desta segunda-feira (16), a entrada de visitantes, voluntários e acompanhantes em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A decisão foi tomada em reunião no domingo (15), com o Comitê Interno de Enfrentamento ao COVID-19, instituído no hospital no mês de janeiro de 2020

A principal mudança na reorganização do fluxo da assistência e protocolos de segurança hospitalar é em relação a circulação de pessoas dentro do hospital, que a partir de agora estará mais restrita.

Outra medida importante é a suspensão imediata dos estágios, cursos e do internato de medicina realizados na Instituição por meio da Escola de Saúde Santa Casa. Além da suspensão das visitas ampliadas, religiosas e de humanização.

A permanência de acompanhantes e visitantes foi limitada, exceto para os casos garantidos em lei. Confira aqui o que mudou no fluxo interno do hospital.

As orientações do Ministério da Saúde publicadas na última sexta-feira, incluem o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória, o isolamento domiciliar ou hospitalar por até 14 dia de pessoas com sintomas da doença.

