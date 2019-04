Em estado crítico, Hemosul pede doações com urgência

Com estoque baixo, o Hemosul declarou nesta terça-feira (23) que necessita em carater de urgência de doações de plaquetas, ou seja, todos os tipos sanguineos. O banco está com armazenamento abaixo do limite, chegando ao nível de alerta.

A coordenadora do Hemosul, Marli Vavas, afirma que toda tipagem sanguinea é bem-vinda, já que a equipe irá retirar apenas as plaquetas. Ela relata que com a alta nos casos de dengue, o consumo ficou acima da média e é preciso recuperar o estoque.

Os pedidos por doações chegam até os compartilhamentos em redes sociais, muitas vezes por familiares do próprio paciente com caso de dengue diagnosticado.

Doações

As doações podem e devem ser feitas em todos os locais coletores do Estado, já que as unidades do Hemosul podem fazer a transferência de material quando há necessidade de atender outra cidade. As doações podem ser feitas no Hemosul de Ponta Porã, Dourados, Paranaíba e em Campo Grande em duas unidades: Hospital Regional e Hemosul Coordenador, na Avenida Fernando Côrrea da Costa, 1.304, centro.

Critérios

Idade: Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Para quem tem 16 e 17 anos, é preciso estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal. Se for casado, precisa trazer a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

Peso: Embora a nova lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Intervalo de doação: Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Doenças que impedem a doação: Doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como doença de chagas, hepatite, AIDS e sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue.

Medicamentos: Alguns medicamentos impedem a doação. Portanto fale para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando.

Vacinas: As vacinas impedem temporariamente a sua doação. Por isso, aproveite para doar sangue antes de tomar a dose de vacina.

Alimentação: Não esqueça: você deve estar BEM ALIMENTADO para doar sangue. Como muitos pensam, não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando vamos fazer exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado. Mas você pode evitar alimentos com excesso de gordura quando vier doar sangue. É recomendado que se alimente bem, porém, de forma saudável.

