Em uma semana, MS registra mais duas mortes e 724 novos casos de dengue

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 724 novos casos de dengue e 2 mortes pela doença, de acordo com o novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) divulgado nesta quinta-feira (11). Ao todo, o Estado registrou 5.049 casos confirmados e 12 mortes em 2024, até o momento.

Dos 79 municípios, apenas 11 estão listados com baixa incidência da doença. Chapadão do Sul lidera o ranking de casos da dengue em MS com 1.006 confirmações. Na sequência vem Ponta Porã (522), Costa Rica (495), Campo Grande (427), Aral Moreira (324) e Dourados (214).

Das vítimas, os dados revelam se tratar de um morador de Naviraí, de 81 anos, ele não tinha comorbidade relatada. Outra residia em Ponta Porã, uma idosa de 90 anos, ela era hipertensa. No entanto, 11 mortes ainda seguem em investigação.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 36.408 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.344 doses da vacina contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de 3 meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 3.859 casos prováveis, sendo 283 confirmados. Não há mortes registradas. Conforme dados do período compreendido entre a semana epidemiológica 13 e semana epidemiológica 14, Juti apresenta alta incidência da doença, seguido por Antônio João, Paraíso das Águas e Jardim.

*Evite a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, procure a unidade de saúde do seu município!

