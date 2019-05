Estão abertas as Inscrições para o Programa Mais Médicos

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

As inscrições para o Programa Mais Médicos foi aberta nesta segunda-feira (27) e encerra na próxima quarta-feira (29).

São oferecidas 2.212 vagas para o atendimento na atenção primária à saúde em cerca de 1.185 municípios e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.A prioridade no preenchimento das vagas será para médicos formados e habilitados com registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil.

Os candidatos devem acessar o sistema do Mais Médicos entre os dias 6 e 7 de junho para indicar o local onde querem trabalhar dentre as vagas disponíveis. A expectativa do Ministério da Saúde é que os médicos comecem atender em junho.

Essa nova etapa do programa deve reforçar a assistência na atenção primária a mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do país.

No caso de vagas remanescentes dessa 1ª etapa, será feito um chamamento público aos brasileiros formados em outros países e que já tenham habilitação para o exercício da medicina no exterior.

Toda a documentação deverá ser enviada pela internet já no ato de inscrição. A mudança fará com que apenas profissionais já habilitados participem do chamamento público, otimizando tempo e recurso.

O edital do 18° ciclo dos Mais Médicos foi publicado no Diário Oficial da União do dia 13 de maio e traz detalhes sobre os documentos que devem ser apresentados pelos candidatos.

