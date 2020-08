Fiéis oram em frente a Hospital por pastor enfermeiro com coronavírus

Fiéis do Ministério Manancial Internacional se reuniram em frente a Hospital do Coração Mato Grosso do Sul nessa terça-feira (11) para orar por pacientes e em especial para ao pastor e enfermeiro Raphael Fior que está internado com coronavírus.

Imagens postadas no Facebook mostram pessoas ajoelhadas e a publicação trás a seguinte chamada. “Por esta causa eu me coloco de joelhos”.



A oração em grupo aconteceu em frente ao hospital. "Crendo que o poder de Deus irá se manifestar naquele lugar. Uma coisa não podemos esquecer: Deus está fazendo!"





