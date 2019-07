Hospital de Nova Andradina terá investimento de R$ 1,3 mi

Saiba Mais Geral PDV pode custar R$ 9 milhões ao estado

O Ministério da Saúde garantiu, por meio de uma nota de empenho emitida nesta quarta-feira (24), recursos da ordem de R$ 476,7 mil para serem investidos na ampliação de serviços de média e alta complexidade no município de Nova Andradina.

No início deste mês o órgão já havia repassado R$ 900 mil ao município, com a mesma finalidade. Ambos os investimentos, que somam R$ 1.376.700,00, são oriundos de emendas do atual secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, no período em que exercia o mandato de deputado federal.

Com os repasses, Nova Andradina poderá bancar ações que vão aprimorar o atendimento da rede hospitalar e, em contrapartida, investir na construção do Banco de Leite Humano e na conclusão de obras que estão em andamento no Hospital Regional “Dr. Francisco Dantas Maniçoba”, como o Centro de Diagnóstico por Imagem e novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal.

Segundo o secretário Geraldo Resende, o Governo do Estado vem trabalhando em parceria com o município e Ministério da Saúde, com o objetivo de transformar o Hospital Regional “Dr. Francisco Dantas Maniçoba” em referência para toda aquela microrregião, compreendida pelos municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Banco de Leite

As obras de construção do Banco de Leite de Nova Andradina deverão ter início até a primeira quinzena de agosto, segundo o setor de obras da Prefeitura. A unidade será edificada em área integrante do complexo do Hospital Regional “Francisco Dantas Maniçoba”. A licitação foi concluída no início deste mês, tendo como vencedora a empresa MS Engenharia Consultiva Ltda. A obra está orçada em R$ 638.534,16 e a previsão de término é de 10 meses.

Com área construída de 275,4 metros quadrados, o Banco de Leite terá sala de espera com sete lugares, sala para armazenamento de leite, consultório, vestiário, sala de coleta com duas poltronas e espaço para preparo das doadoras. A unidade vai beneficiar toda a microrregião de Nova Andradina. Porém, para a sua ativação é necessária a implantação da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), que já está em construção no Hospital.

“A construção do Banco de Leite Humano no município de Nova Andradina tem como objetivo efetivar os serviços propostos para os serviços de UTI e UCI Neonatal, evitando a transferência de gestantes e neonatos para os municípios de maior complexidade, como Dourados e Campo Grande”, afirma Milene Marques, gerente de Ações Estratégicas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Andradina.

O complexo de atendimento que está sendo implantado no Hospital “Dr. Francisco Dantas Maniçoba” compreende ainda a construção de um Centro de Diagnóstico de Imagem e ampliação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCO).

Saiba Mais Geral PDV pode custar R$ 9 milhões ao estado

Deixe seu Comentário

Leia Também