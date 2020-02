José Mauro descarta suspeita de coronavírus em Campo Grande

O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, descartou nesta quinta-feira (27) um caso suspeito de coronavirus de uma mulher que teria dado entrada na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), Ana Maria do Couto, com sintomas da doença.

Na oportunidade, José Mauro disse ainda que o caso de um jovem de 24 anos, que estaria com suspeita da doença em Ponta Porã, também foi descartado. O secretário amenizou os boatos de que a doença estaria chegando em Mato Grosso do Sul, mesmo com nota oficial emitida pela Secretaria de Estado de Saúde, relatando a suspeita na fronteira.

Para José Mauro, o que esta acontecendo é uma preocupação da população, de acordo com o que se vê na mídia. “São realidades diferentes, populações diferentes, hábitos diferentes”, elencou. Ele destacou ainda a informação emitida na quarta-feira (26), de que o vírus chega com uma agressividade menor em países tropicais, como o Brasil. “Trata-se de um vírus novo, então, tudo o que se fale também eventualmente de acordo com o conhecimento desse vírus a nível mundial, as orientações podem até ir mudando”, disse.

José Mauro ainda explicou sobre os sintomas da doença, que se trata de sintomas no estado gripal, nas vias pulmonares, evoluindo mais para a pneumonia, acometendo pricipalemnte pacientes acima de 40 e 50 anos. “Os casos letais, com maior incidência, em pacientes com mais de 60 anos. Esse é mais ou menos o perfil que a que tem que traçar”, disse.

O secretário reforçou a recomendação de evitar ambientes fechados sem ventilação, quando for espirrar, usar um lenço descartável , uso de álcool em gel, lavar as mãos periodicamente, evitar coçar o olho. “Todas as recomendações são importantes, servem tanto para o corona e influenza, ou qualquer doença viral”, concluiu.

