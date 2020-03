MS: Reinaldo prevê "pico" de coronavírus em um mês

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou na manhã desta segunda-feira (16), que o estado está próximo a um pico de casos de coronavírus, que provavelmente acontecerá no final de abril. Para diminuir o avanço e auxiliar no combate, foram anunciadas diversas medidas para o combate a proliferação da doença em todo MS.

Prevendo este pico da doença em um mês, uma das primeiras medidas anunciadas pelo Governador Reinaldo Azambuja, que ainda será publicada em decreto, é a proibição de férias para servidores públicos da área de saúde e de bombeiros militares.

“Nó amos proibir as férias dos servidores ligados ao setor de saúde, nós precisamos mais do que nunca deste servidor. Vamos proibir também as férias dos bombeiros, pois precisaremos do trabalho deles”, afirmou o Governador.

Apesar disso, Reinaldo afirmou que esses profissionais irão receber sua férias, “no momento oportuno o servidor vai ser possibilitado a aquilo que ele tem de direito”, complementou.

O Governador afirmou que todas as ações e medidas tomadas pelo estado estão baseadas nos dados adquiridos pelo Centro de Operação de emergência, criado no final de janeiro para monitorar o avanço do coronavírus em MS.

Por conta desse monitoramento, o estado reforçou a parceria entre com a prefeitura de Campo Grande, para a contratação de um hospital privado que possa aumentar o número de leitos disponíveis para combater a doença.

Segundo o Secretario Estadual de Saúde, Geraldo Resende, hoje, Mato Grosso do Sul conta com 530 leitos disponíveis e pretendem conseguir mais 100 leitos com essa parceria entre público e privado.

Aumento na Fiscalização

Durante a coletiva foi anunciado que o estado estará atento em relação a falta de insumos no setor privado, tendo em vista casos de retenção de insumos para uma posterior venda com preço abusivo. Caso necessário ocorrerá a retenção desses insumos.

“Infelizmente nós temos aqueles aproveitadores, que buscam o ganho fácil. Por que o álcool gel e mascaras sumiram das farmácias? Porque aquele que vendia por R$ 2 quer vender por R$ 10, é o ganho fácil, e isso governo tem os meios necessários da força, se preciso nós iremos confiscar bens”, declarou Reinaldo.

Mudanças no trabalho

O Governo disse que o serviço público não irá parar até o momento, mas existe um olhar especial a pessoas que se encontram nas fixas de riscos. Além disso qualquer que esteve em algum estado ou país com alto índice de infecção, ficará de quarentena.

O Governador também afirmou que o setor público irá realizar com mais frequência serviços de tele atendimento ou telefone, para evitar o contato e aglomeração, Reinaldo também diz que sairá em decreto uma recomendação para que o setor privado siga essa atitude.

Antecipação da vacina

Uma das medidas adota pelo governo está a antecipação da vacinação contra gripe, marcadas para o dia 23 de março. A liberação da vacina será liberada por grupos, para evitar aglomerações nos postos de saúde.

“Nó vamos organizar para um fluxo normal das pessoas, para evitar uma grande aglomeração. Vai começar pelos idosos, depois profissionais de saúde e todo aquele protocolo dos anos anteriores, para evitar que toda a população vá para a fila em único dia”, explicou o Governador.

