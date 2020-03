O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou na tarde desta sexta-feira (20), que subiu para 12 o número de pessoas infectadas pelo Novo Coronavírus (Covis-19) no Estado.

Dos 12 casos, 11 são em campo Grande, sendo um em Sidrolândia. Já o número de casos suspeitos subiu de 39 para 52 no Estado, sendo que 134 foram descartados.

A informação foi divulgada durante um live no facebook do Governador Reinaldo Azambuja, com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, o secretário de Saúde Geraldo Resende, e a secretária adjunta de Saúde, Christine Maimome.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, as cidades de MS onde existe os casos suspeitos são Campo Grande, Dourados, Mundo Novo, Jardim, Três Lagoas, Ponta Porã, Anastácio, Corumbá, Ponta Porã e Maracajú.

Deixe seu Comentário

Leia Também