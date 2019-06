UBSF Moreninha III passa por reforma; atendimento ocorre no CRS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) da Moreninha III está sendo reformada para proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários e mais qualidade no atendimento à população.



O investimento na obra é de, aproximadamente, R$ 269 mil, um convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e a construtora MRV.



Durante o período de execução da obra, os atendimentos e serviços da unidade estão sendo realizados na estrutura do antigo Centro Regional de Saúde (CRS), que integra o complexo de saúde.



Estão sendo estruturadas a sala de espera, área de serviço, consultórios, sala de vacina, triagem, farmácia, sala da enfermagem e banheiros dentro regras de acessibilidade.



A unidade também deve receber piso novo, janelas, portas, pias e bancadas, além da pintura interna e externa, conforme previsto no projeto.

