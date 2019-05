Homem é preso após furtar fios de cobre e ferramentas em UBS

Eber Luiz Gimenez, 31 anos, foi preso após furtar fios de cobre, alicates e ferramentas na Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Moreninhas, nesta manhã de terça-feira (14), em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, após serem informados sobre o furto na UBS na noite anterior, uma equipe da Guarda Municipal se deparou com Eder saindo da unidade de saúde em atitude suspeita e o abordaram.



Na mochila que estava com o suspeito, os guardas localizaram oito quilos de fios de cobre, um alicate, uma chave de fenda e uma philips. O homem confessou para os guardas ter furtado os objetos na UBS.



Os objetos foram apreendidos e encaminhados com o autor para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.



O caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza.

