USF Tiradentes é a primeira da capital funcionando até às 22h

A resolução publicada nesta quarta-feira pela Sesau ( Secretaria Municipal de Saúde Publica) no Diário Oficial Município, amplia o horário de funcionamento da Unidade de Saúde da família (USF) no bairro Tiradentes.



Desde o dia 3 de agosto a USF funciona de segunda a sexta-feira das 7h ás 22h sem interrupções. A medida foi implementada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para aumentar a possibilidade de acesso da população a serviços e atendimento básico durante os três turnos.

A USF é a primeira da cidade a se enquadrar na modalidade de 75 horas semanais, isso assegura o custeio por parte do Ministério da Saúde, previsto no Programa Saúde na Hora, lançado em maio do ano passado. Campo Grande conta com 28 unidades homologadas a funcionar na modalidade de 60 horas. Ao todo são 71 unidades existentes.

A unidade do Tirandentes conta com oito equipes de saúde da família, composta por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião dentista, auxiliar e técnico de saúde bucal, além dos profissionais que compõem as equipes de Residência em Medicina da Família e Residência Multiprofissional em Saúde da Família.

A Atenção Primária é a principal porta de entrada do SUS ( Sistema Único de Saúde), cerca de 80% dos problemas relacionados a saúde da população podem ser resolvidos. Assim desafogando o atendimento na UPA ( Unidade de Pronto Atendimento 24h) e emergências hospitalares, onde os pacientes buscam atendimento como curativo e pequenas cirurgias.

