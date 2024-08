X pode acabar banido do Brasil; entenda

Executivos do X, antigo Twitter, foram alertados no último fim de semana, durante reunião nos Estados Unidos, sobre a possibilidade de a plataforma ser banida do Brasil por não cumprimento de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para evitar cumprir a decisão e uma possível prisão do representante da empresa no Brasil, Elon Musk, atual dono do X, optou por demitir todos os funcionários da plataforma e encerrar as atividades de escritório no país.

Após a manobra, a plataforma protocolou no STF, no final da tarde de sábado (17), uma petição onde informa que, devido ao fechamento do escritório e à ausência de representantes legais no Brasil, seria impossível cumprir com a ordem judicial.

Agora, a empresa aguarda uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes em resposta a petição protocolada.

