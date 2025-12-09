Motociclista invade pista contrária e morre em colisão com carro na MS-386, em Ponta Porã

Motociclista, de 51 anos, identificado como Antoninho Cáceres, morreu em decorrência de um acidente de trânsito, envolvendo um carro, ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 8, na MS-386, em Ponta Porã.

A suspeita inicial é que o motociclista teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente contra o veículo, que não teve tempo hábil de desviar.

Essa versão, inclusive, consta no boletim de ocorrência, onde as autoridades ouviram o motorista envolvido no acidente, que relatou seguir pela rodovia no sentido de Ponta Porã para Amambaí e Antoninho estava na pista contrária.

Porém, em determinado momento, por razões a serem apuradas, o motociclista invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo. A versão foi corroborada com as evidências colhidas pela Polícia Científica.

A vítima foi encontrada caída em uma das faixas da pista e a motocicleta estava em uma distância considerável do corpo.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve pelo local e ajudou nos trabalhos de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

