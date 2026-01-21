Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas

Pelo menos duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar, após uma caminhonete, de modelo não identificado, capotar e parar nas margens da BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas, na manhã desta quarta-feira, dia 21.

Informações apontam que o acidente foi provocado após um dos pneus do veículo estourar e condutor perder o controle da direção.

Segundo o site Chapadense News, populares que passavam pelo local notaram a situação e acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os socorristas resgataram as duas pessoas que estavam na caminhonete e as encaminharam para o Hospital de Camapuã.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também