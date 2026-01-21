Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas

Pelo menos duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar, após uma caminhonete, de modelo não identificado, capotar e parar nas margens da BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas, na manhã desta quarta-feira, dia 21.
Informações apontam que o acidente foi provocado após um dos pneus do veículo estourar e condutor perder o controle da direção.
Segundo o site Chapadense News, populares que passavam pelo local notaram a situação e acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Os socorristas resgataram as duas pessoas que estavam na caminhonete e as encaminharam para o Hospital de Camapuã.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Motorista atropela javali, bate carro em árvores e morre em distrito de Nova Andradina
Trânsito
AGORA: Imprudência no trânsito causa capotamento de camionete no Royal Park
Trânsito
Motorista de picape morre após acidente com caminhão na MS-497, em Paranaíba
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por motorista sem CNH em Três Lagoas
Trânsito
Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba
Trânsito
Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Trânsito
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes
Trânsito