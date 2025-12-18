Roda de carro se solta e família se livra de grave acidente em Água Clara

Família de Água Clara passou por um momento de tensão e livramento durante a quarta-feira, dia 17, quando uma das rodas do veículo se soltou e o carro acabou saindo da pista e sofrendo um acidente.
Em decorrência do fato, antes de sair da pista, o veículo quase colidiu com uma carreta.
Segundo o site Diário Popular, ninguém ficou ferido na ocasião e a família precisou usar o dinheiro que seria gasto em um exame médico de alto custo para arcar com o guincho.
Amigos e demais familiares criaram uma vaquinha para ajudar no conserto do veículo e também ajudar nas custas do exame da criança.
Quem puder colaborar pode contribuir via PIX: 67 99193-4737 – Renan Oliveira.Reportar Erro
