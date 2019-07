"Agricultuta vem carregando o Brasil nos últimos tempos" diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou sobre o avanço da agricultura durante a inauguração da nova sede da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul) na sexta-feira (26), em Chapadão do Sul. O evento também contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) Jaime Verruk, e autoridades do setor produtivo.

Para Tereza Cristina, a organização do setor tem visão de futuro e estratégias muito bem definidas. “A agricultura brasileira na grande maioria tem seus setores muito bem organizados, e é quem vem carregando o Brasil nos últimos tempos. Gostaríamos que todos os setores estivessem bem, principalmente a indústria, que deu passos para trás nos últimos tempos”, disse.

A ministra falou ainda sobre a necessidade de mudar a imagem que se tem sobre o setor produtivo. “O que me deixa triste é que o povo brasileiro em geral não conhece a força do agro, a determinação e a pujança desse setor. Além disso somos uma grande potência ambiental e não somos reconhecidos como tal. Precisamos todos os dias exercitar essa informação”, lembrou.

Jaime Verruck, cita que um dos pontos fundamentais dentro da política agrícola estadual foi a manutenção feita através do programa de desenvolvimento do PDAGRO do algodão. “Hoje é um programa que nós entendemos que é fundamental para ajudar na competitividade da produção do algodão no Mato grosso do Sul e manter essa competitividade”, disse.

A inauguração da nova sede da Associação teve investimento de mais de R$ 18 milhões e trouxe para o Estado um dos cinco melhores laboratórios de classificação de fibras do algodão do Brasil, considerando a estrutura e tecnologia, amplo espaço administrativo e um centro de eventos multifuncional para mais de mil pessoas.

A solenidade também contou com a presença do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Milton Garbugio, os prefeitos João Carlos Krug, de Chapadão do Sul, e Waldeli dos Santos Rosa, de Costa Rica, o chefe Geral da Embrapa, Guilherme Asmus, o presidente da Famasul, Mauricio Saito, o diretor-presidente da Copasul, Gervásio Kamitani, e o diretor da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, além de diversas outras lideranças e autoridades do setor produtivo, o presidente da Ampasul, Walter Schlatter, realizou o ‘Tour da Colheita do Algodão na Fazenda Minuano’, do Grupo Schlatter, e na Fazenda Pantanal, do Grupo SLC.

