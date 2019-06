Em agosto, o Megaleilão Nelore CFM venderá 1.000 touros Nelore CEIP

Os melhores touros Nelore CFM nascidos em 2017, serão colocados à venda no Megaleilão Nelore CFM 2019, evento que abre a comercialização de reprodutores da Agro-Pecuária CFM, maior fornecedora de touros avaliados do Brasil. O Megaleilão Nelore CFM 2019 ofertará 1.000 reprodutores em dois dias: 08 e 09 de agosto. No dia 8 de agosto, haverá a oferta dos 450 melhores reprodutores da safra, no Recinto Anísio Haddad (Rod BR 153, Km 71), em São José do Rio Preto (SP). No dia 9 de agosto, mais 550 reprodutores serão vendidos na Megaloja nas Fazendas São Francisco (Magda, SP) e Lageado (Aquidauana, MS).

São touros nascidos em 2017 e, portanto, com idade média de dois anos. Todos estarão prontos para trabalhar na estação de monta e levam a chancela do CEIP, certificado concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para touros de genética comprovadamente superior, provenientes de programas de melhoramento profissionais.

“Todos os reprodutores Nelore CFM são criados e recriados a pasto. Eles se destacaram na avaliação dos mais importantes atributos econômicos, como precocidade sexual e de acabamento, conformação de carcaça, ganho de peso e adaptação. Além da responsabilidade de abrirem as vendas 2019, esses 1.000 reprodutores foram selecionados para oferecer ao mercado toda a qualidade genética da CFM, que vem sendo aprimorada desde a década de 1980”, ressalta Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da CFM.

As vendas do Megaleilão Nelore CFM 2019 serão iniciadas no dia 08 de agosto, a partir das 12h. As condições comerciais são especiais: pagamento em 14 parcelas, comissões de compra reduzidas de acordo com o volume de touros adquiridos, podendo chegar a zero, e descontos progressivos nas baterias de touros. Na Megaloja (dia 09 de agosto), os preços são tabelados, divididos em 7 parcelas sem juros e sem pagamento de comissão à leiloeira.

O Megaleilão Nelore CFM 2019 também oferece condições especiais para frete. “Na compra de cargas fechadas de touros (16 ou 24 animais), o frete rodoviário é gratuito para todo o País”, informa Neto. A CFM também oferece frete grátis para qualquer quantidade de touros em nove pontos de entrega: Magda (SP), Guarapuava (PR), Aquidauana (MS), Gurupi (TO), Goianésia (GO), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Montes Claros (MG) e Correntina (BA). Para o Estado do Pará, a CFM levará, sem custo adicional ao comprador, a partir de 8 touros para os pontos de entrega em Novo Progresso (PA) e Redenção (PA).

