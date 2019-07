Em entrevista, Tereza fala sobre acordos e investimentos na Agricultura

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, concedeu entrevista à CBN nesta quarta-feira (24), onde, entre os assuntos tratados, falou sobre acordos com a China e investimentos na agricultura.

O Brasil tinha intenção de fechar acordo comercial com o país asiático desde 2007. “É importante destacar que a China é um dos maiores importadores de lácteos do mundo, o Brasil produz 600 milhões de toneladas de leite por ano, a China importa 800 milhões, 200 mi a mais que o Brasil”, disse ao ressaltar a oportunidade de equilibrar o mercado brasileiro.

A ministra também mencionou o acordo com a União Europeia e Mercosul que tem objetivo de diminuir imposto interno de importação para o produtor de vinho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. “Em 2 anos, o valor das tarifas começam a diminuir, pra isso temos que adaptar os profissionais da vinicultura, pra poderem também estar inserido nesse mercado concorrendo de maneira leal com os estrangeiros”, afirmou.

Quando perguntada da possibilidade do Mato Grosso do Sul exportar carne para China, Tereza garantiu que a modernidade das novas formas de vistoria de frigoríficos no Brasil facilitará esse processo. “Com os próximos frigoríficos que serão vistoriados e deve ser já de carne bovina poderemos abrir mais frigoríficos no Brasil todo”.

Tereza falou também sobre a liberação de agrotóxicos e anunciou que o tema será debatido em audiência na Câmara no próximo dia 7 de agosto. “É o mesmo que vem sendo liberado ano passado, temos mais de mil produtos na fila, e os técnicos do ministério da Agricultura estão sérios nesse quesito”. Ela explica que são produtos genéricos que já eram usados. “Não é verdade que o Brasil usa mais que o resto do mundo, existe muita manipulação dos dados para aterrorizar a sociedade”, afirmou.

Deve sair essa semana o novo decreto para assistência e conhecimento a esse pequeno produtor para que ele possa cuidar da sua saúde pessoal e da sua família quando ele usa e aplica esses defensivos na sua lavoura

Encontro de ministros

Tereza anunciou que Bonito receberá o encontro dos ministros da Agricultura. “A capital mundial do ecoturismo vai virar a capital dos ministros da Agricultura. Vamos mostrar pra eles que Mato Grosso do Sul produz com sustentabilidade e que nós temos uma agricultura moderna e segura pra que eles possam levar pra esses países o nosso estado” declara Tereza. O encontro acontecerá em setembro com os representantes das cinco maiores economias do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os Brics.

