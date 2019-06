Longen parabeniza Tereza Cristina após China retomar importação da carne

A China anunciou a retomada das importações de carne bovina do Brasil que estavam suspensas desde 3 de junho, na quinta-feira (13). A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também divulgou a notícia em mensagem no Twitter, e posteriormente a Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul (Fiems), emitiu nota oficial parabenizando a postura da mesma.



A retomada dos negócios agradou diversos setores do país, inclusive a Fiems que estava preocupada com o problema. Na manhã desta sexta-feira (14), o presidente da Fiems, Sergio Longen disse em nota que “o setor industrial de Mato Grosso do Sul reitera a total confiança na ministra Tereza Cristina e a parabeniza pelo grande trabalho que tem sido realizado em sua pasta”.



A suspensão das exportações da carne brasileira foi em decorrência de uma notificação de caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como doença da vaca louca, detectado no estado de Mato Grosso. A China é o único país, entre os importadores do Brasil, que tem protocolo sanitário que exige a suspensão temporária das importações de carne quando detectado caso atípico da doença.



Veja a nota na íntegra:



A suspensão do envio da carne brasileira para a China, há cerca de uma semana, por conta de um acordo sanitário entre os dois países no caso de alguma suspeita sanitária, foi motivo de grande preocupação para toda indústria nacional. Na quinta-feira (13), depois de um extenso trabalho da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, o envio da produção foi reestabelecido para tranquilidade e animação de todo o setor agroindustrial.



Durante a transição, quando o novo Governo anunciou o nome de Tereza Cristina para ocupar a cadeira de ministra da Agricultura do Brasil, nós de Mato Grosso do Sul tivemos a plena convicção que ela seria um dos melhores quadros da nova gestão. Essa premissa se confirma a cada dia, por ações como essa, de devolver ao Brasil o status de exportador de carne para o país mais populoso do mundo.



Confiantes e conhecedores da capacidade da ministra, sabemos que há muito por vir e que o setor produtivo brasileiro ainda comemorará grandes conquistas para nosso país por meio de suas mãos. O setor industrial de Mato Grosso do Sul reitera sua total confiança na ministra Tereza Cristina e a parabeniza pelo grande trabalho que tem sido realizado em sua pasta.

