Além de "uma hora a mais", bares poderão ter quatro músicos

A prefeitura ampliou nesta terça-feira (1º), o número de músicos que poderão se apresentar ao vivo em bares e restaurantes de Campo Grande. Agora, a limitação é para até quatro artistas, e não mais dois, como permitia o decreto anterior.

Os músicos também fazem parte do grupo que mais sofreram com a pandemia do Coronavírus, há quase cinco meses não realizavam shows, muitos artistas fazem lives e os shows que estavam agendados com público, foram remarcados para datas ainda não previstas.

Os estabelecimentos devem respeitar o horário do toque de recolher e também estarem atentos a todas as regras de biossegurança estabelecidas, quem descumprir as regras vão responder por crimes contra a saúde pública.

