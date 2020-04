Capital terá 25km de ruas recapeadas

Gabriel Neves com informações da assessoria

Os serviços de recapeamento em 5 regiões urbanas de Campo Grande, devem começar em 30 dias, isso é o que prevê a prefeitura da capital após a homologação do resultado da concorrência pública pelo prefeito Marquinhos Trad, publicada na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial do Município.

A previsão é de que as obras sejam feitas em 25 quilômetros de ruas, 20 km deverão atender regiões periféricas da cidade.

De acordo com a prefeitura, a Engepar Engenharia venceu três lotes (das regiões urbanas do Bandeira, Centro/Prosa e Anhanduizinho) e a BTG Empreendimentos Locações e Serviços, um lote, o da região urbana do Lagoa.

A prefeitura afirma que a disputa na concorrência trouxe uma economia de R$ 1.435.734,29, redução de 7,89% entre o orçamento de referência (R$ 18.191.533,26) e o valor homologado da obra (R$ 16.755.858,97).

Serão aplicados recursos de um financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, na linha de crédito do Finisa, no valor de R$ 15.587.000,00 e contrapartida de R$ 1.168.859,97.

Veja as ruas que serão recapeadas e os valores das obras:

Região Urbana do Anhanduizinho, 4,6 km de recapeamento, investimento de R$ 2.912.713,09.

Ruas e avenidas: Avenida Raquel de Queiroz (Aero Rancho), Avenida Filinto Muller, Rua Francisco dos Anjos, Rua da Candelária e Rua dos Jasmins.

Região Urbana do Lagoa, 7,4 km de recapeamento, investimento de R$ 4.839.749,67.

Ruas e avenidas: Avenida Marinha (Coophavila 2), Rua Souto Maior, Rua Manoel Joaquim de Moraes e Rua Clineu da Costa Moraes.

Regiões urbanas do Centro/Prosa, 4,6 km de recapeamento no Centro e 1,7 km no Prosa, valor investido de R$ 5.086.343,32.

Ruas e avenidas: Avenida Rodolfo José Pinho, Rua Chadid Scaff, Rua Amazonas, Rua Pernambuco, Rua Amazonas e Ria Coronel Cacildo Arantes.

Região Urbana do Bandeira, 6,5 km de recapeamento, com investimento de R$ 3.917.002,89.

Ruas e avenidas: Avenida Três Barras, Rua Marques de Lavradio, Rua José Nogueira Vieira, Rua Marques de Pombal, Avenida João Arinos e Rua Cayova.

