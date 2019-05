Cidade do Natal terá novo visual e espaço será aproveitado o ano todo

A prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (17) o aviso de licitação de tomada de preços para contratação de empresa para elaboração de projetos básico, executivo e complementares do Espaço Multiuso, nominado “Cidade do Natal”. O objetivo é a remodelação do espaço de forma qualificada para uso e oportunidade de convívio e lazer da população.

Além da alteração visual arquitetônica, a prefeitura prevê, por meio do edital, a substituição dos materiais anteriormente utilizados nas estruturas implantadas, por método construtivo com maior eficiência, resistência e sustentabilidade, garantindo a segurança dos usuários e menores custos na manutenção do espaço. As empresas interessadas poderão obter gratuitamente o edital e seus anexos pelo endereço eletrônico

O edital objetiva um projeto remodelado, com nova programação visual e estruturas mais resistentes e sustentáveis, o município visa, com o novo empreendimento, a utilização do espaço ao longo do ano com eventos diversos, a fim de que a área tenha o caráter de encontro, lazer e cultura, não só a celebração natalina. O início das obras, com recursos de aproximadamente R$ 2 milhões oriundos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), está previsto para ocorrer em 2020.

“A ideia é renovar o conceito arquitetônico, casado a uma infraestrutura mais segura e sustentável, oportunizando o uso como desejado e proporcionando a população um local de encontro renovado e de uso contínuo de lazer e cultura”, justifica a assessora chefe da Central de Projetos do Município, Maria Carolina Fenelon Filartiga.

