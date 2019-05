Em Brasília, Marquinhos tenta quebrar lentidão de convênios

Em seu périplo por Brasília na terça-feira (21), o prefeito Marquinhos Trad, novamente teve que administrar as dificuldades dos dias atuais na capital federal.

Conseguiu a promessa de ver atendido um de seus pleitos, o de normalizar o fluxo financeiro da reconstrução de um trecho da avenida Ernesto Geisel, cujos repasses federais estão atrasados desde março, o que compromete a execução do cronograma da obra, inclusive abrindo a possibilidade de atrasos. Com isso, os repasses para essa empreitada, ficariam dentro da verba própria do Ministério do Desenvolvimento Regional, o que evitaria os atrasos sistemáticos.

O outro pedido tratado pelo prefeito da capital, a liberação de uma emenda de bancada, no valor de 22 milhões, e que ajudaria substancialmente, as frentes de recapeamento de Campo Grande, terão sua tramitação acelerada.

O fato de que nessa fase, inexiste a necessidade de aportar recursos, nem da parte da capital, nem do governo federal, é um facilitador, para que nessa fase, o andamento do projeto, possa ser rápido.

Marquinhos esteve acompanhado entre outros, pelo secretário de obras Rudi Fiorese e da coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais da prefeitura, Catiana Sabadin.

