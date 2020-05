Estado garante 1,7 mil moradias em 2020, na capital

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul prevê a conclusão e entrega de 1.724 unidades habitacionais para Campo Grande ainda em 2020, segundo informações da assessoria.

O secretário de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis falou que cuidar das pessoas é prioridade para o governo. "Mesmo com toda as medidas e estruturação para a guerra contra o coronavírus, não poderíamos deixar de lado o sonho da casa própria de tantas famílias. Seguimos acompanhando e fazendo o possível para que todas sejam entregues até o final do ano”.

Assis visitou nessa quarta-feira (20) os residenciais Portal das Laranjeiras e Aero Rancho 7 e 8, que se encontram com as obras em fase de acabamento, faltando menos de 15% para concluir.

Cada moradia possui dois quartos, sala de estar e jantar integrada, banheiro adaptável e área de serviço, num espaço interno de 47,01 m². A área comum dos residenciais será composta de playground, quadra de esportes de areia e espaço para eventos com banheiros adaptáveis.

As unidades habitacionais integram o Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, com contrapartidas do Governo do Estado e município.

Ainda de acordo com o Governo do Estado, desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja, 2.813 moradias já foram entregues em Campo Grande. Ao todo, sete empreendimentos estão em execução na Capital: Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês I, II e III, Aero Rancho 7 e 8, Jornalista Armando Tibana, Jardim Mato Grosso e Jardim Canguru.

