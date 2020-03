Estoque zerado! Hemosul convoca doadores de sangue O- com urgÃªncia

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) amanheceu nesta quarta-feira (4) com estoque de O- zerado e pede aos doadores que procurem o centro com urgência.

A gerente de relações públicas da rede Mayra Franceschi alerta que o centro produz hemocomponentes através de doações e pede ajuda à população. "Precisamos de doação e o tempo de espera é relativo, mas o doador pode agendar, caso esteja com pressa".

Para auxiliar na reposição de estoque de plaquetas, todos os outros tipos sanguíneos também podem ser doados. O centro está localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também