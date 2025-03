JD1TV: "Empurrou ela para a morte", diz mÃ£e de Vanessa ao pedir exoneraÃ§Ã£o de delegada

Em audiência pública realizada nesta segunda-feira (24), na Câmara Municipal de Campo Grande, Maria Madalena da Glória Ricarte, mãe da jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio em fevereiro deste ano, criticou a conclusão da investigação interna da Polícia Civil. A apuração concluiu que as delegadas que atenderam sua filha cumpriram todos os protocolos de atendimento.

Em seu depoimento, a mãe de Vanessa questionou a eficácia do atendimento. “A delegada de plantão não lhe deu o devido acolhimento e proteção”, afirmou, destacando que a investigação não refletiu a realidade do atendimento. “Repudiamos essa conclusão da Corregedoria, não aceitamos”, completou, ressaltando que os áudios gravados por Vanessa mostravam sua frustração e decepção com o atendimento recebido.

Maria Madalena da Glória Ricarte afirmou que os áudios deixados por sua filha demonstram claramente o mal atendimento da delegada. Ela criticou a orientação dada pela delegada, que pediu que Vanessa ligasse para o agressor, saísse de casa e fosse buscar seus pertences sozinha. “A delegada, além de não ajudá-la, ainda a ‘empurrou para a morte’”, afirmou.

A mãe de Vanessa exigiu a exoneração da delegada e pediu que a Corregedoria reavaliasse a conclusão da investigação. “Nós exigimos a exoneração da delegada. Não aceitamos em hipótese alguma que, além da Vanessa ter perdido a vida, a Corregedoria manche a memória dela como se ela fosse mentirosa”, declarou.

Durante a audiência, que teve como tema a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, Maria Madalena da Glória Ricarte sugeriu mudanças no atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), pedindo que o atendimento seja mais "humanizado". Ela estava acompanhada de seu marido, Agmar Jacinto Ricarte, e de seu filho, Walker Ricarte.

Vanessa Ricarte foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, o músico Caio Nascimento, no dia 12 de fevereiro. Ela foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu horas depois.

Mudanças - Após o trágico assassinato de Vanessa Ricarte, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tomou uma série de medidas com o objetivo de melhorar a proteção das mulheres em situação de violência. Entre as ações, destacam-se:

- Acordos de Cooperação com o TJMS e a Prefeitura: Firmados com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e a Prefeitura de Campo Grande, os acordos têm como objetivo acelerar o cumprimento de medidas protetivas e melhorar a interação entre os diferentes níveis de governo no apoio às vítimas de violência.

- Agilidade nas Intimações e Afastamento de Agressor: O acordo com o TJMS prevê que policiais civis e militares possam realizar intimações de autores de violência e cumprir mandados de prisão e afastamento do agressor de forma imediata, sem a dependência de oficiais de justiça. Essa medida visa reduzir a burocracia e garantir mais rapidez na proteção das vítimas.

- Criação da 4ª Vara de Violência Doméstica: O Tribunal de Justiça criou a 4ª Vara de Violência Doméstica, com a ampliação do número de oficiais de justiça, para dar maior celeridade ao processo de proteção das mulheres.

Casa da Mulher Brasileira: O acordo com a Prefeitura visa melhorar a gestão compartilhada da Casa da Mulher Brasileira, integrando as ações do governo estadual, municipal e federal para garantir um atendimento mais eficaz e humanizado.

