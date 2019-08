Ladrões furtam uma quadra de fiação e inauguração de iluminação de LED é suspensa

A inauguração da nova iluminação de LED na Orla Morena, que aconteceria na terça-feira (13), teve que ser suspensa depois da descoberta do furto da fiação recém instalada no local.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, um quarteirão inteiro de fio foi levado pelos criminosos, exatamente na região usada por feirantes para comercializar seus produtos. A fiação só pode ser retirada da caixa de passagem.

A prefeitura vem instalando a nova iluminação desde o início do mês e prevê a instalação de aproximadamente 15 mil lâmpadas. A inauguração da etapa que corresponde a Orla e a Avenida Euler de Azevedo aconteceria na noite de ontem.

A descoberta do furto ocorreu uma hora antes da solenidade que contaria com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que foi avisado do furto minutos antes da inauguração.

A redação entrou em contato coma prefeitura para apurar o valor estimado do prejuízo, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

