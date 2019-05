Motoristas de app discutem regulamentação na capital

Representantes do Sindicato dos Motoristas de Mobilidade Urbana de Mato Grosso do Sul (Simob-MS), se reuniram com vereadores e o prefeito Marquinhos Trad para discutir o projeto de lei n° 9.351/19, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros.



O encontro foi realizado na quinta-feira (23), e o vereador que é presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, Junior Longo, disse que o projeto de lei tem por objetivo estabelecer parâmetros para a atividade dos aplicativos de transporte remunerado individual.



“Vamos analisar este projeto de lei para verificar se realmente atende às necessidades dos motoristas de aplicativos. Tornando o mercado de transporte competitivo, onde todos possam trabalhar e ganhar seu sustento dignamente. Sempre defendi, que o imposto das Operadoras de Tecnologia de Transporte (OTTs) deve ser pago em Campo Grade, não em outros estados como tem acontecido”, pontuou o parlamentar.

Nilson Lopes representante do Simob-MS, falou sobre o apoio da Casa de Leis. “Procuramos apoio dos vereadores para garantir emendas para regulamentar de maneira justa para toda classe”.



O trabalho dos motoristas em operar com veículo motorizado com capacidade máxima de cinco ocupantes, também foi discutido.



Participaram da reunião os vereadores, o presidente do Simob-MS, Lohan Maykon S. de Matos, Willian Oliveira Florentino, Mauro Henrique Souza, Diego Raulino; Daniel Gomes, Neuly Diniz De Souza e Nilson Lopes França.

