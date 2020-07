MP deixa força-tarefa noturna contra a Covid

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) deve oficializar nesta sexta-feira (31) sua saída das blitze anti-aglomerações, em Campo Grande.

O novo decreto municipal que flexibiliza praticamente todas as atividades até as 21 horas, e um incidente envolvendo uma igreja na noite de ontem, esse em menor escala, geraram um clima de desânimo no papel que o MP cumpria, dando peso e força moral ao grupo de trabalho.

Esboço da nota, que deve oficializar a saída do MP da força-tarefa, já circula em grupos de promotores e procurados e diz o seguinte: "O Ministério Público colaborou com a fiscalização do Decreto Municipal que estabeleceu regras que se encerram nesta sexta-feira. Com as novas regras, o MPMS vai atuar em outras frentes no combate à COVID-19."

Deixe seu Comentário

Leia Também