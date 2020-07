Vídeo: Pastor arma barraco, xinga promotor e guarda municipal, e grita que Covid “não existe “

Um vídeo enviado por leitores do JD1 mostra o momento em que um pastor da Igreja "Pai, Filho e Espírito Santo", localizada no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, se recusa a acatar a abordagem da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do promotor de justiça, Paulo Henrique.

O pastor questiona a conduta dos agentes envolvidos na abordagem os chamando de corruptos, ladrões, assaltantes e afirmando que eles “só querem receber dinheiro”.

Não parando por aí, o “religioso” ainda afirma que a Covid-19 não existe e o único que mandava no local era Deus, revelando que não acataria ordens do promotor, governador ou prefeito.

O vídeo gravado pelo leitor mostra uma verdadeira confusão em frente à igreja, durante o diálogo o promotor de justiça presente na abordagem tenta explicar ao pastor quais medidas ele estaria descumprindo, mas em todo momento é interrompido.

Em certo momento o pastor questiona se todos os participantes do culto seriam presos e antes da resposta do promotor, ele começa a pregar “se vamos morrer, vamos morrer todos juntos” e os fies gritam ao fundo “glória a Deus”.

Ainda como um ato de protesto contra a autuação, alguns fieis se ajoelham em frente da entrada da igreja formando uma barreira humana. Veja o vídeo completo abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também