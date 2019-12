Policiamento de fim de ano agrada, mas traz anseio de continuidade

O reforço de policiamento que acontece todos os anos durante os festejos de Natal e Ano novo é sempre bem recebido tanto pela população quanto pelo comércio. Ele traz no entanto um efeito colateral, os questionamentos de por que essas ações não são constantes, ou se ampliam para outras datas. De acordo com a assessoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, este mês a corporação envia os militares que atuam no administrativo às ruas, o que aumenta em 5% o número de policiais atuando efetivamente. E para que isso aconteça, férias e folgas são reduzidas ou até mesmo canceladas. Assim, o total de homens e mulheres no Estado é de 3.500. Porém quando se inicia um novo período é necessários cumprir com as escalas dando descanso aos integrantes da PM.

Conforme informação da corporação o movimento no centro das cidades aumenta devido a chegada do Natal, 13º salário e as festas de fim de ano. Assim o policiamento precisa ser reforçado nos principais pontos para evitar ocorrências como roubos e furtos principalmente . Dentre os fatores já citados, há também a chegada de mais pessoas que vem do interior do Estado ou até mesmo de outras partes do país para visitar Mato Grosso do Sul. Visando garantir a segurança de todos é preciso que a polícia esteja com força máxima nas ruas, principalmente no horário comercial.

No total, 5 mil militares atuam no Estado, deste pelo menos 5% vem que do administrativo. Em Campo Grande mil policiais estão na ativa nesta operação de fim de ano, no interior a soma é de 2.500.

“O pessoal que vem do administrativo não entra na escala de serviço de 24 horas. Estes ficam nas ruas todos os dias. Estes homens e mulheres que suprem essa demanda não atendem ocorrências do 190, eles ficam apenas responsáveis por fatos que ocorram no local onde estão, no caso deles, o centro”, explicou PM.

Ainda de acordo com a assessoria, para que o número seja aumentado durante este mês, a corporação precisa fazer uma escala especial onde férias são reduzidas, assim como as folgas. Os 5% do efetivo que são do administrativo ficam no apoio até o dia 5 de janeiro de 2020, no dia 6 volta ao normal.

Conforme a assessoria da PM, com essa ação especial se nota mais policiais e viaturas nas ruas, porém em janeiro tudo se normaliza, pois as escalas de folga e férias precisam se cumpridas para que os militares também descansem.

Deixe seu Comentário

Leia Também