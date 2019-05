Porteiro da Santa Casa é atingido por raio

Durante a chuva na tarde desta sexta-feira (3), um porteiro da Santa Casa sofreu uma descarga elétrica no portão do Pronto Socorro, na rua Rui Barbosa, em Campo Grande.

O homem, que prefere não ser identificado, trabalha na guarita do Pronto-Socorro do hospital e recebeu a descarga no momento em que abria o portão para uma ambulância.

Segundo a assessoria da Santa Casa, o homem está consciente, passará por vários exames e ficará em observação.

