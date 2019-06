Projeto de MS será referência para ponte sobre Rio Paraguai

A construção da ponte rodoviária entre Brasil e Paraguai, ligando as cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, dentro da Rota Bioceânica, terá como modelo a travessia de Porto de Alencastro, que conecta Paranaíba a Carneirinho (MG).

Engenheiros da Itaipu Binacional, que financia a construção, visitaram o local para conferir a estrutura da obra nesta semana.

Está prevista, para agosto, uma nova rodada de reuniões entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, todos os países da Rota Biocêanica, para discutir o andamento dos projetos de infraestrutura, integração e turismo. O encontro será realizado em Campo Grande.

Segundo o engenheiro Panfilo Benitez Estigarribia, o formato estaiada da travessia, suspensa por cabos, facilita a navegação de embarcações e dá mais segurança aos usuários.

Nas próximas semanas, a Itaipu Paraguai dará início ao processo licitatório para definir o projeto da ponte. O Conselho da estatal já autorizou a abertura do pregão.Dois processos licitatórios serão abertos para a edificação do canal rodoviário.

O primeiro para seleção da empresa que vai desenhar o projeto da ponte e o segundo para definir a construtora que vai executar a obra. A empresa vencedora do primeiro pregão vai fiscalizar o trabalho da selecionada na segunda.

O governador Reinaldo Azambuja vai se reunir, semana que vem, para tratar da liberação de recursos para a construção do anel viário que ligará a ponte sobre o Rio Paraguai com a rodovia BR-26, com o ministro de Infraestrutura do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, e com técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O objetico é articular a liberação de recursos de emendas impositivas do Orçamento Geral da União (OGU), em 2020, para execução da obra do contorno, além de discutir viabilidade e impacto ambiental, elaborado pelo Dnit, que vai subsidiar o governo paraguaio na construção da travessia rodoviária da Rota Bioceânica.

Deixe seu Comentário

Leia Também