Apesar de chuvas isoladas, domingo será de calor na capital

Algumas regiões de Campo Grande já podem esperar chuva neste domingo (15), mas o calor ainda predomina grande parte da capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Campo Grande terá máximas de 33 C° e mínimas de 23 C°, com a umidade do ar variando entre 50% e 80%.

A novidade em relação ao última sábado é a chuva que pode cair em áreas isoladas da cidade, de acordo com o INMET existe a possibilidade de trovoadas.

Em Mato Grosso do Sul o cenário não é muito diferente. isso porque as previsões são de céu claro em parte do estado, nuvens e pancadas de chuva isoladas à tarde no norte e Serra do Maracaju.

O sul de MS pode encher as garrafas de água, pois o instituto prevê uma tarde de calor e tempo seco na região.

Em todo o estado as temperaturas podem varias entre máximas de 39 C° e mínimas de 19 C° e umidade do ar entre 25% e 80%.

