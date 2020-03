Sábado de calor e tempo seco na capital

Moradores de Campo Grande já podem preparar o tereré para este sábado (14), pois segundo previsões, o dia será de calor e tempo seco na capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Campo Grande terá máximas de 36 C° e mínimas de 26 C°, com a umidade do ar variando entre 30% e 70%.

Chuva mesmo, só deverá chegar domingo (15) na capital, mas as previsões revelam que em locais isolados, mas com temperaturas ainda altas.

Já no Mato Grosso do Sul a previsão é de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no setor noroeste e norte do estado.

Nas demais áreas, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem expectativa de chuva e a umidade relativa do ar ficará baixa à tarde. A umidade relativa do ar estará pode variar entre 25% a 90%. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 21°C a 40°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também