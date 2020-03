MarÃ§o comeÃ§a com calor e alta umidade em boa parte de MS

Um novo mês começou, mas o tempo quente parece que não vai embora, apesar de mais ameno o calor e umidade continuarão predominantes em Mato Grosso do Sul (MS).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a semana começa com ventos trazendo a umidade do oceano e gerando pancadas de chuvas na parte leste do estado, que só prometem diminuir na quarta-feira, com temperatura variando entre mínimas de 19 C° e máximas de 35 C°.

O norte e nordeste de MS deverão receber chuva a partir de quarta, já no mesmo período o oeste do estado deve sofrer com baixa umidade, perto dos 25% e a temperatura no estado fica entre 17 C° e 36 C°

Essa área de instabilidade continuará seguindo para o norte e os ventos prometem diminuir até o final da semana, com algumas chuvas isoladas podendo ocorrer no leste e nordeste de MS. No restante do estado a umidade continuará baixa.

Com isso a semana termina com mínimas de 16 C° e máximas de 37 C° na quinta-feira e mínimas de 16 C° e máximas de 38 C° na sexta-feira.

Campo Grande

Na capital o calor e baixa umidade prevalecem por toda a semana, com possibilidades de chuvas em áreas isoladas.

Na terça-feira a temperatura fica entre mínimas de 20 C° e máximas de 29 C° sem previsões de chuva, já na quarta-feira a temperatura sobre um pouquinho, mínimas de 19 C° e máximas de 30 C°, mas com chuva em determinadas áreas.

Na quinta e sexta-feira as temperaturas devem se manter iguais, com mínimas de 19 C° e máximas de 31 C°, na sexta a umidade diminuiu um pouco, mas ainda existem chances de chuvas em alguns pontos da cidade.

