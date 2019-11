Domingo amanhece com sol, mas previsão aponta chuva a tarde

Campo Grande amanheceu com o céu claro neste domingo (24), mas a previsão, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na parte da tarde o clima será de chuvas em áreas isoladas, principalmente durante a tarde e noite, com ventos fracos vindo do Norte e Nordeste.

A temperatura máxima prevista para a capital pode chegar a 32ºC e mínima na casa dos 22ºC. A umidade relativa do ar varia entre 55% a 95% estando fora da zona de risco.

No interior do Mato Grosso do Sul tempo permanece com altas temperaturas que podem chegar 35ºC e mínima 20ºC. Na região do Centro e Norte do estado pode haver chuvas isoladas com tempo parcialmente nublado. A umidade relativa do ar no estado é de 95% a 45%.

Na região Sudeste e Sudoeste do estado, o clima se diferencia, amanhecendo com chuva, tarde nublada e noite parcialmente nublada. As temperaturas vão variar entre 20ºC a 33ºC. A umidade relativa do ar será a máxima de 95% e mínima de 55%.

As temperaturas em todo o Estado começam a entrar em declínio a partir da quarta-feira (27) registrando máxima de 29ºC.

