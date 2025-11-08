Menu
Ciclone extratropical provoca instabilidade e alerta para ventos fortes e chuva na Capital

Defesa Civil orienta população a redobrar atenção e evitar áreas de risco

08 novembro 2025 - 12h45Taynara Menezes
Fenômeno provoca ventos fortes, chuvas intensas e há possibilidade de granizo em algumas regiões.Fenômeno provoca ventos fortes, chuvas intensas e há possibilidade de granizo em algumas regiões.   (Foto: wirestock/Freepik)

As condições do tempo seguem instáveis em todo o Mato Grosso do Sul devido à formação de um ciclone extratropical que atinge parte do país. Em Campo Grande, o fenômeno provoca ventos fortes, chuvas intensas e há possibilidade de granizo em algumas regiões.

De acordo com a Defesa Civil, a população deve permanecer em estado de atenção e evitar deslocamentos desnecessários durante as tempestades. O órgão reforça a importância de não se abrigar debaixo de árvores, afastar-se de placas e estruturas metálicas e não estacionar veículos próximos a torres ou fios de energia elétrica.

O coordenador da Defesa Civil destaca que o alerta é preventivo e que o órgão segue monitorando a evolução do sistema climático em todo o Estado. “É importante que a população acompanhe apenas as informações oficiais e siga as orientações de segurança”, reforçou.

Em caso de emergência, o atendimento da Defesa Civil funciona 24 horas e pode ser acionado pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

A previsão indica que a instabilidade deve persistir nos próximos dias, com pancadas de chuva intercaladas por períodos de abertura de sol, principalmente nas regiões Centro-Sul e Leste do Estado.

