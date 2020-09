Com calor intenso, temperatura na capital é de 39ºC nesta sexta

A previsão do tempo para Campo Grande nesta sexta-feira (11), é de céu encoberto por nuvens, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima na capital pode chegar aos 39°C enquanto a mínima não deve passar dos 22°C.

A umidade relativa do ar ficará entre 15% a 50%, e gera estado de atenção para a saúde, as vias aéreas são as mais afetadas em nosso corpo, durante o clima muito seco.

Entre os cuidados para amenizar esse problema, estão: beber bastante líquido, água, suco natural, água de coco, manter uma alimentação balanceada, com alimentos refrescantes como frutas mais suculenta, verduras.

Os cuidados com as crianças e os idosos devem ser redobrados. A recomendação é que lubrifique o nariz com soro fisiológico várias vezes ao dia. Outra recomendação é evitar a prática de esportes entre às 10 horas e 16 horas, horário em que o sol é mais intenso.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do tempo e do Clima (Cemtec) o céu deve variar entre claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas no mês de setembro em MS variam entre 18 °C a 33 °C, sendo que conforme o mapa de anomalia de temperatura previsto pelo Inmet, as temperaturas tendem se encontrar acima da média em todo o Estado.

