Inmet prevê frio e tempo seco na capital

O sábado (3), amanhece com entrada do ar frio e tempo seco, apesar do sol o céu ficará parcialmente nublado, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o inmet a máxima pode chegar a 18°C e mínima deve ficar em 7°C na capital.

Umidade do ar fica abaixo dos 30% no estado. No interior a temperatura máxima pode chegar a 24°C e a mínima a 2°C.

Por conta do vento forte a sensação térmica fica entre 0°C e 5°C em diversos pontos do centro, sul e leste estado, inclusive na capital.

