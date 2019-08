Semana começa com umidade do ar em estado de alerta

A semana começa com os índices de umidade do ar em estado de atenção nesta segunda-feira (12). Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a presença da massa de ar seco fará com que o dia comece com umidade em torno de 80% e chegue aos 20% nos períodos mais quentes do dia.

Conforme a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, o tempo seco, está dentro dos padrões históricos. “Normalmente o mês de agosto é seco mesmo. Basicamente, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é consumir muita agua, umidificar ambientes, e evitar exercícios físicos entre 10h e 16h” pontua.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem registrar mínima de 12°C em Sete Quedas, e máxima de 38°C em Coxim e Porto Murtinho.

A previsão para a Capital fica entre 18°C a 33°C. Confira como ficara o tempo nas demais regiões do Estado no mapa elaborado pelo Cemtec.

Deixe seu Comentário

Leia Também