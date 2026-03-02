Menu
Semana inicia com temperaturas altas, mas com leve risco de tempestade em MS

Essa condiÃ§Ã£o estÃ¡ associada Ã  passagem de cavados aliada Ã  atuaÃ§Ã£o de Ã¡reas de baixa pressÃ£o

02 marÃ§o 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhãSol jÃ¡ deu suas caras logo nas primeiras horas da manhÃ£   (Luiz Vinicius)

O clima nesta semana, principalmente nesta segunda-feira, dia 2, deve contar com temperaturas altas e uma leve chance de tempestade em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Essa condição está associada à passagem de cavados aliada à atuação de áreas de baixa pressão.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade para ocorrência de chuvas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior destaque para as regiões centro-sul.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 38°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 34°C.

