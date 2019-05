Temperatura volta a cair nesta quarta-feira, em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta quarta-feira (22) em Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado.



De acordo com o Centro de Monitoramento, do Tempo e do Clima (Cemtec), podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões sul e sudoeste e também há possibilidade de chuva nas regiões central e pantaneira.



A temperatura mínima prevista é de 16°C e a máxima de 36ºC. Em Campo Grande, a mínima pode chegar a 20°C e a máxima, a 30 °C.

